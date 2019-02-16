Несколько человек в Керчи оштрафованы за торговлю рыбой без документов

По местам стихийной торговли и ярмарочной деятельности снова проводились рейды.

Государственными ветеринарными инспекторами отдела ветеринарии города Керчи и Ленинского района совместно с сотрудниками полиции и администраций поселений проведены рейды по местам стихийной торговли и ярмарочной деятельности на территории данных муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета отдела ветеринарии Республики Крым.

В результате рейдов снято с реализации 220 кг рыбной продукции в количестве, около 9 кг мясопродуктов, около 7 кг молочной продукции, не имеющих маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. На собственников продукции составлено 4 административных протоколов на общую сумму 4 000 рублей.

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Вся указанная продукция уничтожена.