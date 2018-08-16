Несколько государственных предприятий города Керчь получат субсидии из бюджета Республики Крым

Среди предприятий промышленности Республики Крым, которые подали документы на конкурс на получение субсидий на реализацию мероприятий по созданию новых производств, модернизации производственных мощностей и повышения энергоэффективности производства, а также сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам, зафиксировано несколько предприятий города Керчи.
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В Министерстве промышленной политики Республики Крым подведены итоги конкурсов, в связи с чем бюджетом Республики Крым выделены средства в объеме 89,6 млн рублей и 1,5 млн рублей соответственно.
Среди керченских предприятий субсидию на модернизацию производства получат: ООО «Судостроительный завод «Залив», ГУП РК «Керченский металлургический завод», ООО «Юг Интер Пак».