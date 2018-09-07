Украинские пограничники полностью перекрывали границу с Крымом

В пункте пропуска «Джанкой» после закрытия Украиной двух из трех пунктов пропуска на границе с Крымом образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщают Риа Новости Крым.

Вечером в четверг в Погранслужбе ФСБ России по РК сообщили о том, что украинская сторона без объяснения причин закрыла два из трех пунктов пропуска на границе с полуостровом. В связи со сложившейся ситуацией поток транспорта и людей на въезд и на выезд с территории РФ на пропускном пункте «Чонгар» («Джанкой) вырос на 30%.

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«После закрытия пунктов пропуска все потоки устремились на пост выезда «Чонгар» («Джанкой). Пограничный управлением приняты все необходимые меры. Увеличено количество пограничных нарядов, работает пять полос на выезд и столько же на въезд. Количество сотрудников на пешеходном направлении также увеличено. Поток уже вырос на 30%, ожидается, что в итоге он вырастет в два раза. По нашим опросам на выезд скопилось около 90 транспортных средств, на въезд — около 50», — рассказал сотрудник Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым Артем ФАРНИЕВ.

Сегодня Погранслужбе ФСБ России по РК сообщили о том, что Украина с 15:20 до 16:40 закрыла и пункт пропуска «Чонгар», благодаря чему вызвала панику у людей.

«В настоящий момент пропуск лиц осуществляется очень медленно. На той стороне, по сообщению пересекающих границу лиц, работает одно окно на въезд и одно на выезд», — сообщили в Погрануправлении.

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