Несправедливость санкций: вводили для власти, а «получают» крымчане

Вот уже на протяжении четырех лет «Запад» неуклонно бьет по России и — в особенности — по Крыму санкциями, которые ограничивают граждан полуострова во многих аспектах нормальной жизни, свойственной для современного человечества.

И, в свою очередь, у нас возникает вполне резонный вопрос: а против кого должны работать эти санкции?

По мнению ЕС и США, они являются ответом на действия российского правительства в 2014 году. Но почему тогда сказываются они в основном на рядовых крымчанах? К сожалению, западные политики не задаются этим вопросом.

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Граждане полуострова не могут использовать международные платежные системы, покупать товары известных мировых брендов и попросту пользоваться в полной мере интернет-ресурсами и нормальной сотовой связью, что в наше время доступно даже гражданам стран «Третьего мира».

С последним, например, в Керчи все обстоит особенно безрадостно. Если, к примеру, заказать хорошую вещь можно и через интернет, а воспользоваться любимым сервисом — скачав VPN, то со связью у нас в городе все совсем печально. Сеть ловит очень выборочно, а самое смешное, что в некоторых районах люди не могут дозвониться друг до друга, находясь в одной квартире.

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Еще хуже обстоят дела у керченского мобильного интернета. Самое неприятное для любителей «посерфить» по социальным сетям с телефона — то, что пользователям доступна передача данных только в режиме 2G (хотя на полуострове присутствуют и более новые технологии передачи данных). А значит, вряд ли вы сумеете прогрузить свои любимые «видосики» и «мемчики» без хорошего wi-fi. В том числе видео и фото, необходимые вам для работы.

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Конечно, на сегодня мы уже придумали множество способов, как обойти блокировки любимых ресурсов или как, например, заказать в Крым товары с AliExpress. Но невозможно не согласиться с тем, что в большинстве случаев у нас нет полной свободы действий. И, к сожалению, появится она еще очень не скоро.

Хуже всего становится, когда понимаешь, что с прилавков исчезли иностранные лекарства, которые вроде бы только недавно можно было купить в любой аптеке. Аналогов большинства медикаментов в России нет, но даже если они и появляются, то их качество оставляет желать лучшего. А это уже вопрос не комфорта и «прихотей», без которых вполне можно обойтись. Это вопрос нашего с вами здоровья…

Не только медикаменты сегодня под запретом — в «санкционный список» попало и медицинское оборудование. Наши больницы часто не оснащены передовыми аппаратами медицинского обследования, которые делают — опять же — за границей.

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Мы с вами прекрасно понимаем, что санкции вряд ли снимут завтра, через месяц или даже через год. Ведь накаленная политическая атмосфера, образовавшаяся вокруг Украины, России и Крыма, совершенно не собирается «охлаждаться» в ближайшее время. И по закону подлости простые крымчане, больше всех страдающие от запретов, ничего не могут с этим поделать…

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