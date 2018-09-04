Нетрезвый электрик — горе управляющей компании

Сотрудников керченской управляющей компании застали в нетрезвом состоянии.

В ходе аппаратного совещания в Администрации Керчи начальник Единой Дежурно-Диспетчерской службы рассказал о проблемах по взаимодействию с управляющими компаниями, а также о недопустимом случае работы диспетчера и электриков в нетрезвом состоянии.

«В частности речь идет о взаимодействии с компаниями ГУК-1, ГУК-2. Отдельные претензии к руководству — ни я лично, ни сотрудники ЕДДС не могут связаться с вами по телефонам из базы. Поэтому приходится звонить их диспетчеру. В субботу у нас был прецедент. По нашему мнению сотрудники компании находились в нетрезвом состоянии».

Со слов начальника службы диспетчеры УК неадекватно воспринимали то информацию, которую им передавали из ЕДДС. Обращение было от жителей дома, где произошло возгорание в щитовой.

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Керчане просили сотрудников УК возобновить подачу электроснабжения. По словам заявителей, электрики приехали на место в нетрезвом состоянии.

«Приехали, поругались и уехали», — рассказали заявители.

Глава Администрации Сергей БОРОЗДИН попросил руководство УК предоставить личные контактные телефоны, чтобы наладить взаимодействие с ЕДДС. А также напомнил о необходимости следить за состоянием своих сотрудников.

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