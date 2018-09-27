Нетрезвый керчанин в порыве злости убил своего знакомого

Керченскими полицейскими в течение нескольких часов задержан 53-летний ранее судимый местный житель, который подозревается в убийстве.

Предварительно установлено, что ночью в своей квартире подозреваемый распивал спиртные напитки в компании с двумя женщинами — местными жительницами. Позже к ним присоединился его знакомый — 43-летний керчанин. Спустя некоторое время между мужчинами произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес гостю два ножевых ранения в сердце и в спину, от которых тот скончался на месте. После этого тело убитого злоумышленник перетащил в соседний двор. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Следственным отделом по городу Керчи возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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