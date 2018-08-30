Невесты прокатятся по Керчи с «Грифонами»

Необычный мотопробег на День города в Керчи. Присоединиться могут все желающие.
В рамках Всекрымского фестиваля «FEST-невест — 2018» в Керчи пройдет необычный парад невест. Девушки примут участие в мотопробеге, который организовывает мото-клуб «Грифоны».
Мотопробег состоится в День города Керчи. Организаторы пробега приглашают принять участие всех желающих мотоциклистов.
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Если вы хотите стать частью необычного мотопробега, приходите на сбор участников 2 сентября в 18:30 на стоянку супермаркета «Фуршет» у площади Ленина. Здесь проведут инструктаж и расскажут подробности мероприятия.
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