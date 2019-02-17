Нехватка медиков в Крыму: что делают власти?

По словам крымских чиновников, отток медицинских работников из поликлиник Крыма удалось приостановить с помощью мер социального стимулирования.

Дефицит медработников в Крыму остается одной из главнейших проблем здравоохранения Крыма.

«В настоящий момент на полуострове остаются вакантными порядка 900 врачебных должностей практически по всем специальностям», — сообщил агентству ТАСС глава Минздрава Крыма Александр ГОЛЕНКО.

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В то же время, заместитель председателя Совмина Республики Крым Алла ПАШУНКОВА заявила на инвестиционном форуме в Сочи, что введение некоторых стимулирующих мер помогло приостановить отток медработников. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

«В этом году нами была введена система материальной поддержки врачей первичного звена. И нам удалось остановить отток медиков. Мы ввели региональные надбавки, социальные доплаты врачам по оплате услуг ЖКХ», — говорит ПАШУНКОВА.

По словам чиновника, власти Крыма стараются найти социальную мотивацию для того, чтобы снизить отток медицинских работников. И еще одной такой мерой, по ее словам, может стать принятие закона о первоочередной постановке детей медиков в очередь в детские сады.