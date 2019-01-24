Незаконная добыча полезных ископаемых в Ленинском районе

За 2018 год Керченской природоохранной прокуратурой выявлено 64 нарушения в сфере недроиспользования. Ущерб составил свыше 70 000 000 рублей.

В ходе осуществления надзорной деятельности сотрудниками Керченской прокуратуры возбуждены уголовные дела по фактам незаконного изъятия полезных ископаемых в Ленинском районе – 50 000 кубометров известняка и 120 000 кубометров суглинка.

Читайте: Раскрыта кража из торгового павильона Керчи

Также меры прокурорского реагирования принимались по фактам незаконной добычи и использования подводных вод без установления санитарно-защитных зон и без лицензии.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой было внесено 14 представлений. В результате возбуждено три административных дела, привлечено к дисциплинарной ответственности 15 должностных лиц, два материала направлены в следственные органы для возбуждения уголовного преследования.