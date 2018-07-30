Ни дня без ДТП: в Керчи сбили пенсионерку

Читатели КерчьИНФО рассказали нам об очередной аварии — сегодня в центре города иномарка наехала на пожилую женщину.

По информации наших читателей, пенсионерка ударилась головой об асфальт и получила травму. Свидетели происшествия вызвали «Скорую», которая увезла пострадавшую для оказания медицинской помощи.

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По словам очевидцев, виновником аварии стала сама женщина, а не водитель авто марки Mitsubishi с московскими номерами. Автомобилист не нарушал ПДД, двигаясь по ул. Самойленко с низкой скоростью, разрешенной правилами. Однако он не успел заметить пенсионерку, неожиданно выбежавшую на дорогу в неположенном месте — примерно в 300 метрах от ближайшего пешеходного перехода.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.

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