Николай Гусаков встретился с жителями Вокзального шоссе

Прошла встреча главы муниципального образования городской округ Керчь Николая ГУСАКОВА с жителями 1, 2 городков по адресу Вокзальное шоссе, 83а, б. Они, вместе с представителями депутатского корпуса и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, обсудили проблемы, которые необходимо решить. Об этом сообщает официальный сайт Керченского городского совета.

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В процессе осмотра района оказалось, что главными проблемами являются подсыпка дороги и ремонт канализационного коллектора. Они будут решаться в первую очередь.

По ряду вопросов Николай Сергеевич на месте связался с руководителями ресурсных компаний.

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