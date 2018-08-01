Николай РАСТОРГУЕВ восхитился грандиозностью Крымского моста

Как мы уже писали ранее, группа «Любэ» снимает в Керчи свой новый клип. В процессе работы Николай РАСТОРГУЕВ, солистки группы «Фабрика» и съемочная группа познакомились с некоторыми нашими достопримечательностями и пришли в восторг от Крымского моста и керченской природы.

«Впечатления грандиозные! Когда едешь на машине по мосту, не видно ничего. Но когда идешь пешком и заглядываешь за парапет, все это впечатляет — грандиозность сооружения, инженерная мысль. Гениально все сделано», — поделился РАСТОРГУЕВ со съемочной группой телеканала TV BRICS.

А вот режиссер клипа Олег АСАДУЛИН особенно выделил красоты Генеральских пляжей:

«Нам подавай самое лучшее, поэтому мы заморочились, объехали два побережья — азовское и черноморское — и выбрали самый красивый пляж. И сами были удивлены, что такое существует! Я даже в самом прекрасном сне не мог представить, что такой красоты природа и такие пляжи есть в Крыму», — рассказ он о своих впечатлениях от «генералов».

Премьера клипа ожидается в этом году, так что очень скоро мы увидим на экранах наших компьютеров и телевизоров красочную историю о путешествии музыкантов в Крым.

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