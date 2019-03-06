Ниже среднего уровня: в Крыму подсчитали доходы населения

По данным Крымстата среднемесячная зарплата на полуострове ниже средних показателей по России. Об этом сообщила руководитель Крымстата Ольга БАЛДИНА на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

В среднем денежные доходы населения РФ составляют 32 600 рублей, в Южном Федеральном округе этот показатель составляет 28 000 рублей, а в Республике Крым – 22 000 рублей.

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Среднестатистический показатель зарплаты по стране превышает 43 000 рублей, а в Крыму эта цифра достигает лишь 29 000 рублей (по показателям 2018 года).

В то же время БОЛДИНА отметила, что стоимость жилья на полуострове является наиболее высокой в Южном федеральном округе, как на первичном, так и на вторичном рынке.