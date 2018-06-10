Нижний Солнечный защитят от шума и пыли трассы

Как мы сообщали ранее, в Солнечных районах Керчи должны установить шумозащитные экраны, которые защитят керчан от всех «минусов» автоподходов к Крымскому мосту.

Первый этап работ уже завершился, и вчера, 9 июня, началась установка экранов на Нижнем Солнечном. На сегодняшний день вдоль дороги уже появились прозрачные экраны, их возведение продолжается полным ходом и скоро будет полностью закончено.

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Дорога для проведения работ не перекрывалась, движение автомобилей в районе не затруднено.

Установка шумозащитных экранов на Нижнем Солнечном

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