«НОЧЬ КИНО» перенесли в другое место

По данным администрации города мероприятие всё же состоится, однако в другом месте – на площади Ленина возле театра им. Пушкина.

Напоминаем, что в честь Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО» 25 августа в 19:30 керчане и гости города собирались бесплатно посмотреть два фильма — сказку «Последний богатырь» и патриотическую драму «Рубеж» — около дома культуры «Корабел». Однако администрация города перенесла мероприятие в другое место – площадку перед театром им. Пушкина.

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Недостоверные данные по поводу места проведения акции были даны по причине несогласования этого момента организаторами мероприятия с властями города.

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