Ночная авария на Гагаринском кольце в Керчи

В Керчи ночью автомобиль «вылетел» на зеленую зону транспортного кольца.

Керчане сообщили сайту КерчьИНФО о том, что этой ночью на транспортном кольце по улице Гагарина произошло ДТП, в результате которого автомобиль заехал на зеленую зону и повредил насаждения.

Известно что машину с места ДТП транспортировали на эвакуаторе.

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Сотрудники ГИБДД сообщили о случившемся в управление ЖКХ Керчи. Определяется сумма нанесенного ущерба. Виновнику ДТП будет предъявлен счет.

Подробности аварии выясняются.

ДТП в Керчи

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