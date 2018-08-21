Ночная авария на Гагаринском кольце в Керчи

В Керчи ночью автомобиль «вылетел» на зеленую зону транспортного кольца.
Керчане сообщили сайту КерчьИНФО о том, что этой ночью на транспортном кольце по улице Гагарина произошло ДТП, в результате которого автомобиль заехал на зеленую зону и повредил насаждения.
Известно что машину с места ДТП транспортировали на эвакуаторе.
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Сотрудники ГИБДД сообщили о случившемся в управление ЖКХ Керчи. Определяется сумма нанесенного ущерба. Виновнику ДТП будет предъявлен счет.
Подробности аварии выясняются.
ДТП в Керчи