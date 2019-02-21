«Ночной» продавец алкоголя в Керчи оштрафован по двум статьям

Индивидуальный предприниматель в Керчи осуществлял продажу алкогольной продукции в запрещенное законом время. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе проведения рейдов сотрудниками УМВД России по городу Керчи был выявлен факты нарушений в торговой сфере в отношении одного из керченских предпринимателей.

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В отношении ИП было составлено два административных протокола. Первый касается нарушений особых правил и требований розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, и предусматривает наказание в размере от 20 000 до 40 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Второй протокол составлен в соответствии со статьей, касаемой незаконной продажи товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена. Данные деяния предусматривает наложение штрафа: 1500-2000 рублей — на граждан с конфискацией реализуемых предметов, и 3000-4000 рублей — на должностных лиц с конфискацией.

Рейдовые мероприятия продолжаются.