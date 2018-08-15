«Ночные Волки» организовали в Керчи показ своего фильма и невероятное шоу каскадеров (ВИДЕО)

В Керчи прошло мероприятие от Всероссийского мотоклуба Ночные Волки.

Ежегодно крупнейший мотоклуб России отправляется в мотопробег по стране. В этом году его маршрут составляет 3 500 км, стартовой точкой стала Уфа, а конечной будет Севастополь, где 17 августа пройдёт масштабное Байк-Шоу «Русская Мечта».

В каждом городе следования Ночные Волки представляют зрителям патриотический фильм «Русский Реактор» и зрелищную программу перед его показом.

Несмотря на то что мотоколонна Ночных Волков прибыла позднее — по пути в Керчь вышло из строя несколько мотоциклов, — на площади Ленина собралось около 6000 человек. Программа началась только в 20:00, но ожидание стоило того: в ночное небо бесстрашно взмывали мотоциклы от мотофристайл-команды Mad Men, а на сцене выступала рок-группа «Декабрь».

После зрелищной части в зале кинотеатра «Украина» начался показ патриотического фильма «Русский Реактор». Премьера картины прошла в Керчи ещё в мае, тогда её презентовал лидер Всероссийского мотоклуба Ночные Волки

Александр Хирург Залдастанов.

Он же выступил режиссёром. На втором показе фильма Хирург быть не смог, так как на данный момент он находится в

Севастополе и лично участвует в подготовке ежегодного Байк-Шоу.

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Зрителям фильм оказался близок по духу, многие пришли специально на показ, чтобы увидеть его во второй раз.

«В фильме Хирург постарался ответить на вопрос, что же такое Русский Реактор. Где оно — сердце нашего народа. И что помогает стране двигаться вперёд даже в самые чёрные годы её беды, несмотря на создаваемые врагами трудности. Чтобы

сделать такое кино с такими смыслами, Александру Залдастанову понадобился путь длиною в 30 лет. Для этого надо было родиться в Советском Союзе, пережить к крушение государства из-за предателей и вновь увидеть его подъём, —

рассказывает руководитель объединения Урал-Сибирь Всероссийского мотоклуба Ночные Волки Андрей Родивилов. — Этот фильм является прологом нового Байк- Шоу «Русская Мечта», которое состоится в Севастополе 17 августа»

Кроме того, Ночные Волки пригласили жителей города на грядущее Байк-Шоу. Из Керчи мотоколонна Ночных Волков отправилась в Севастополь, где 17 августа пройдёт масштабное Байк-Шоу «Русская Мечта».

Текст: пресс-центр «Ночные волки»

Шоу каскадеров в Керчи от команды Mad Men. ВИДЕО

Шоу каскадеров в Керчи. ФОТО

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