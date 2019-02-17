«Ночные волки» проведут автопробег к пятилетию «Крымской весны»

В автопробеге по полуострову планируется участие около 200 представителей мотоклуба «Ночные волки».

В честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией байк-клуб «Ночные волки» совершат авто/мотопробег по полуострову 16 марта 2019 года. Об этом на официальной странице Мотоклуба во Вконтакте пишет президент мотоклуба Александр «Хирург» ЗАЛДАСТАНОВ.

«Сегодня в Совете министров Республики Крым мы вместе с ополченцами и ответственными лицами обсудили программу мероприятий на 16 марта, посвящённых 5-летию Русской Весны. Место сбора колонны праздничного авто/мотопробега Симферополь -Севастополь — гора Гасфорта, маршрут следования и событийный ряд на горе Гасфорта», — сообщает ЗАЛДАСТАНОВ.

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Участники совещания обсудили организационные моменты, связанные с планом сценария мероприятия, которое подразумевает проведение автопробега, торжественной части и флешмоба. Об этом сообщает Министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей ЗЫРЯНОВ на официальном сайте ведомства.

Глава ведомства подчеркнул, что, учитывая значимость события, всем профильным ведомствам и министерствам нужно приложить максимум усилий для проведения торжественных мероприятий на достойном уровне.