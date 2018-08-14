«Ночные волки» с каскадерами опаздывают на собственное шоу в Керчи

Возникли трудности на КПП Крымского моста.

Как сообщили журналистам КерчьИНФО в пресс-центре клуба «Ночные волки» шоу с каскадерами, которое было запланировано на 17:00 в Керчи пройдет после 19:00. Показ фильма «Русский реактор» тоже перенесли и он состоится предположительно в 21:00.

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По информации от самих байкеров у мотоциклистов возникли трудности при проверке на КПП перед Крымским мостом. В частности речь идет об оборудовании, которое необходимо для шоу. Вероятно, это касается пиротехники, она находится в списке запрещенных предметов при проезде по Крымскому мосту.

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