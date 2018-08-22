Ночью на час приостановят движения машин по Крымскому мосту

Ночью на час приостановят движения машин по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту ночью будет ограничено на час со стороны Тамани. Об этом сообщают РИА Новости Крым с ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».

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«Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена: с 03:00 до 04:00 (мск). Даты ограничений: 23, 24, 25, 27 и 28, а также 30 августа», — уточнили в пресс-службе.

Ограничение движения необходимо для установки АСУДД — автоматизированной системы управления дорожным движением. В ограниченное для проезда автомобилей время и будут проходить работы по монтажу опор необходимых для данной системы.

Данные работы производятся в рамках реализации строительства 40-километрового автодорожного подхода к Крымскому мосту на Таманский берег.

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