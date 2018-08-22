Ночью на час приостановят движения машин по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту ночью будет ограничено на час со стороны Тамани. Об этом сообщают РИА Новости Крым с ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».

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«Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена: с 03:00 до 04:00 (мск). Даты ограничений: 23, 24, 25, 27 и 28, а также 30 августа», — уточнили в пресс-службе.

Ограничение движения необходимо для установки АСУДД — автоматизированной системы управления дорожным движением. В ограниченное для проезда автомобилей время и будут проходить работы по монтажу опор необходимых для данной системы.

Данные работы производятся в рамках реализации строительства 40-километрового автодорожного подхода к Крымскому мосту на Таманский берег.

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