Ночью в Керчи горела девятиэтажка

Ночью в Керчи горела девятиэтажка. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

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Возгорание произошло на улице Генерала Петрова. На ночном пожаре была спасена жительница квартиры, в которой произошел пожар – 79-летняя женщина и были эвакуированы 15 жильцов дома. Огонь уничтожил холодильник, а площадь пожара составила 2 кв.м.

Спасатели, прибившие на место, ликвидировали возгорание за 20 минут, и жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.

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