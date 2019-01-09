Ночью в Керчи горела «Волга»

В ночь со вторника на среду в Керчи произошел пожар с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.

Автопожар с участием легкового автомобиля «Волга» произошел в ночь на 9 января на улице Ворошилова. По неизвестной пока причине загорелся автомобиль ГАЗ 31029.

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Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и в течение 15 минут полностью ликвидировали пожар, площадь которого составила 1 кв. м. Пострадавших нет.

В обстоятельствах происшествия разбираются эксперты.