Ночью в Керчи горела «Волга»

В ночь со вторника на среду в Керчи произошел пожар с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.
Автопожар с участием легкового автомобиля «Волга» произошел в ночь на 9 января на улице Ворошилова. По неизвестной пока причине загорелся автомобиль ГАЗ 31029.
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Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и в течение 15 минут полностью ликвидировали пожар, площадь которого составила 1 кв. м. Пострадавших нет.
В обстоятельствах происшествия разбираются эксперты.