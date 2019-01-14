Ночью в Ленинском районе произошло ДТП

Вчера в 22:51 спасатели были направлены на обеспечение пожарной безопасности и оказание помощи в ликвидации последствий ДТП в район села Горностаевка Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что водитель автомобиля «Volkswagen Polo» не справился с управлением и допустил съезд с трассы в кювет.

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«В автомобиле находились 5 человек. Одного пострадавшего 1997 года рождения с травмами различной степени тяжести специалисты чрезвычайного ведомства передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в городскую больницу №1 города Керчи», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности для предотвращения загорания в зоне происшествия.