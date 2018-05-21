Ночью в Щелкино горел рынок

Ночью в Щелкино случился пожар на центральном рынке. Сгорело около 80 павильонов, жертв и пострадавших нет.

Сообщение о загорании поступило в службу спасения в 01.47 часов, в нем говорилось, что очаг загорания возник в одном из торговых павильонов, при этом огонь стремительно распространяется по торговым точкам рынка.

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К месту чрезвычайного происшествия немедленно были направлены 4 пожарно-спасательных подразделения.

«По прибытию на место вызова огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара. Тушение огня осложнялось большой горючей загрузкой территории, т.к. большинство торговых павильонов выполнены из пластика и других горючих материалов, — рассказал начальник Главного Управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. – При этом горение подобных материалов всегда сопровождается сильным задымлением, поэтому личный состав работал в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения»,- сообщает пресс-служба МЧС

В 02.26 часов пожар, площадь которого составила 250 м2 был полностью ликвидирован. Огнем уничтожено и повреждено несколько десятков торговых точек. Причину пожара и размер материального ущерба выясняют эксперты.

Всего в ликвидации чрезвычайного происшествия было задействовано 17 человек личного состава и 4 единицы специализированной техники.

Ночью в Щелкино горел рынок

Фото из сети Инстаграм

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