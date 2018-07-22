Новая неделя в Керчи начнется с дождя

Новая неделя в Керчи начнется с дождя. Об этом у себя на сайте написали ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Грозы до Керчи добирались очень долго. Когда во всем Крыму шли ливни вместе с градом у нас в городе была жаркая погода. И только на этой неделе дождик наконец-то решил дойти и до нас. Кого-то эта погода порадовала приятной прохладой после месячного зноя, а кого-то огорчила новой порцией грязи во дворе и неудачной возможностью съездить на море.

КерчьИНФО напоминает, что сегодня по всему Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные ливни, грозы и град.

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«Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передает, что новая неделя в Керчи начнется с кратковременного дождя, а местами может и гроза пройти. Поэтому мы напоминаем нашим читателям, чтобы Вы не забыли взять с собой зонтик, когда отправитесь на работу.

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