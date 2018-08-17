Новая археологическая находка на Керченском полуострове

На Керченском полуострове в некрополе Кыз-Аул археологами был обнаружен украшенный рельефами античный склеп, на котором было изображено изображение Геркулеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега МАРКОВА.

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«Ученые считают, что это был монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием. Рельеф располагался возле прохода в главной камере сооружения. По мнению руководителя экспедиции Николая ФЕДОСЕЕВА, это было изображение Геркулеса и возможно камфара с птицами. Дата захоронения в склепе не может быть ранее последней четверти II века нашей эры. Подобного рода изображения имеют аналогии в единовременных италийских склепах», — сказал Марков.

Олег МАРКОВ отметил, что захоронение оказалось разграбленным.

По словам археолога, аналогичные склепы были обнаружены в разных местах Боспора.

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