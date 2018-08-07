Новая авария на керченской трассе: пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в тройном ДТП на трассе Керчь-Симферополь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

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Авария произошла в районе поворота на поселок Багерово. Участниками ДТП на этот раз стали грузовой фургон «Валдай», микроавтобус «Hyundai STAREX» и легковой автомобиль «Hyundai Santa Fe». Пострадавшие на данный момент госпитализированы в керченскую больницу.

«В результате ДТП пострадали шесть человек. Все они доставлены в Керченскую горбольницу. Спасатели обеспечили на месте аварии противопожарную безопасность», — рассказали в МЧС.

Причины ДТП на данный момент не известны.

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