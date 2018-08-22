Новая авария на въезде в город

Новая авария в Керчи произошла на перекрестке на въезде в город. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Вконтакте (Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД).
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Участниками ДТП на этот раз стали отечественное авто (ВАЗ-2109) и грузовой автомобиль. «Девятке» довольно сильно помяло весь передний бампер и капот, а на грузовике не виднеется особых повреждений.
О причинах ДТП и пострадавших на данный момент не сообщается.
Фото: скриншот из видеозаписи