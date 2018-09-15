Новая морская находка: возле берегов Крыма обнаружили корабль 1920 года

На мысе Тарханкут экспедицией «Нептун» был обнаружен корабль 1920 года под названием «Четвертый». Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Роман ДУНАЕВ.

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По внешнему виду он напоминает бронекатер или тральщик.

«После проделанной гидроакустической разведки дна был обнаружен неизвестный ранее корабль. При детальном изучении объекта дайверам экспедиции удалось прочитать название корабля. На борте судна находилось название «Четвертый», по табличке возле штурвала было прочитано «1920 год». По внешнему виду судно напоминает бронекатер или минный тральщик», — сказал собеседник агентства.

Роман ДУНАЕВ уточнил, что на данный момент ведутся дальнейшие работы по идентификации судна, а в будущем он может стать отличным местом для дайвинга.

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