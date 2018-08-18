Новая удивительная находка: в Крыму обнаружили подвеску с египетскими мотивами

В результате раскопок на территории городища Мангуп археологами была обнаружена эллинистическая подвеска. Данная находка датируется IV-III веком до нашей эры. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр ГЕРЦЕН.

«Подвеска эллинистическая с египитскими мотивами! Как она к нам попала в средневековое городище, только гадать остается. Но у нас фантазеров много, что-нибудь подскажут на этот счет», — отметил эксперт.

Ученый отметил, что в этом году экспедиция на Мангупе активно исследовала дворец Мангупских князей, который является одним из важнейших археологических находок.

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