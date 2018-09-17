Новая видеорубрика на КерчьИНФО – «Дубль два!»

На КерчьИНФО родилась новая видеорубрика. Здесь никто не пишет шутки, они взяты из реальной жизни!

Многим из вас хотелось понаблюдать вживую за работой корреспондентов и актеров. Увидеть закулисье съемочного процесса, увидеть то, что происходит за кадром.

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Когда команда КерчьИНФО просматривает черновики съемок, в редакции стоит смех и веселье. И мы решили, что некоторыми из неудавшихся кадров мы просто обязаны поделиться с нашими читателями.

Так родилась наша рубрика «Дубль два». В ней вы сможете увидеть не только все самые интересные и веселые моменты, которые будут происходить за кадром, но и все #внутренностиКерчьИНФО.

Смотрите вместе с нами новую рубрику и веселого вам просмотра!

Смешные кадры «Дубль два»

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