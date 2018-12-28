НОВИНКА! Индивидуальные консультации от ТД «Велес» в Керчи

Торговый дом «Велес» в Керчи запускает новую удобную услугу для всех, кто экономит свое время, но хочет сделать качественный и красивый ремонт!

Все для вашего удобства! Теперь мы работаем по Вашему индивидуальному графику, как это работает? Мы принимаем заказы на индивидуальную консультацию после 18-00 по будням и после 17-00 по выходным и до 22-00, т.е. в удобное для Вас вечернее время мы можем выезжать на замеры, подбирать с Вами материалы – магазин будет работать только для Вас.

В чем преимущество такой работы – зачастую слышим от клиентов о том, что все работают до 18-00 и к нам просто не успевают, а драгоценные выходные хочется провести с семьей, в рабочее время работникам нашего магазина зачастую приходится давать консультации сразу нескольким клиентам, просчеты, подборка занимаю значительное время – в работе по индивидуальному графику консультант будет занят исключительно Вами.

Для этого достаточно позвонить на наш номер +7 (978) 800-18-09 и записаться на определенную дату по времени, либо на сайте оставить заявку с контактными данными.

Один час работы по индивидуальному графику стоит 1000 руб, НО если весь выбранный материал Вы приобретаете в нашем магазине, то деньги зачисляются в сумму заказа – то есть консультация получается бесплатной!

Наш сайт: veles-kerch.ru

Наш адрес: г. Керчь, ул. Курсантов, 20

Телефон: +7 (978) 800-18-09