Новое ДТП: на керченской трассе перевернулся грузовик

Новая авария произошла вчера на трассе Керчь-Симферополь с участием грузового автомобиля марки Tata. Об этом сообщают РИА Новости Крыма с ссылкой на социальные сети.

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Очевидцы сообщают, что авария произошла в районе Керчи. Водитель грузового авто не справился с управлением, в следствии чего грузовик опрокинулся на проезжую часть перегородив одну полосу движения.

Официальной информации с места происшествия на данный момент нет. О пострадавших не сообщается.

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