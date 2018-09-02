Новое ДТП: на керченской трассе перевернулся грузовик

Новая авария произошла вчера на трассе Керчь-Симферополь с участием грузового автомобиля марки Tata. Об этом сообщают РИА Новости Крыма с ссылкой на социальные сети.
Читать: Жулик, не воруй: депутат сельсовета попался на коррупции
Очевидцы сообщают, что авария произошла в районе Керчи. Водитель грузового авто не справился с управлением, в следствии чего грузовик опрокинулся на проезжую часть перегородив одну полосу движения.
Официальной информации с места происшествия на данный момент нет. О пострадавших не сообщается.