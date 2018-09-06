Новое ДТП под Керчью: стоимость машины помогла сохранить жизнь

Под Керчью снова произошла серьезная авария.

Сегодня в первой половине дня на керченской трассе наблюдалась огромная пробка. Недалеко от города произошло ДТП: столкнулись автомобиль премиум-класса «Lexus» и фура.

По предположениям очевидцев, которые прислали фото в редакцию КерчьИНФО, «Lexus» выехал на встречную полосу, что и явилось причиной столкновения.

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На место происшествия сразу же выехала бригада спасателей и скорой медицинской помощи. Была произведена деблокация пострадавшего.

Легковому автомобилю нанесён немалый ущерб, однако погибших нет. В социальных сетях высказываются по этому поводу:

«Безопасность на уровне у автомобиля «Lexus». Всё-таки стоимость машины, скорее всего, и помогла сохранить жизнь. Если бы на его месте была какая-нибудь обычная легковушка, то последствия были бы куда серьезнее».

В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.

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