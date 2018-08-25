Новое ДТП в Крыму: погибло два человека

Смертельная авария произошла в пятницу в Советском районе Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым.
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Авария произошла в районе села Ильичево с участием автомобилей ВАЗ и «Ситроен». В результате аварии погибло два человека.
«По предварительным данным в результате аварии погибли два человека. Также имеются пострадавшие, которые получили телесные повреждения. Степень их тяжести и точное количество пострадавших уточняется», — рассказали в ведомстве.