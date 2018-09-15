Новое ДТП в Крыму: при столкновении легковушки и грузовика погиб человек

На трассе Симферополь-Феодосия произошло новое ДТП. Один человек погиб. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

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Информация о произошедшем ДТП поступила на пульт спасателей в 21:41. Сама авария произошла на 33 км дороги, а участниками происшествия стали грузовой автомобиль Foton и легковушка Subaru Impreza. Водитель второго автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью, а водитель грузового авто отказался от госпитализации.

«По прибытии стало известно, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. На месте работала бригада скорой медицинской помощи. Спасатели предприняли меры противопожарной безопасности. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля», — констатировали в пресс-службе.

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