Новое фото Крымского моста из космоса

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок Крымского моста, сделанное с борта МКС.

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«Завершается мой третий полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», – написал он в свое аккаунте «Инстаграм».

Справка: Антон ШКАПЛЕРОВ родился в Севастополе. В 2005 году ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Входит в отряд ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». Полковник ВВС РФ. Почетный гражданин Севастополя и города Гагарин (Смоленской области). Герой РФ.

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