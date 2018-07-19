Новое открытие на «Тавриде»: ученые нашли нетронутый некрополь

В районе Севастополя при раскопках, проводившихся на трассе «Таврида» был найден нетронутый позднескифский могильник II-IV веков нашей эры. Он получил название Фронтовое 3. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН, передаёт историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Найденные при раскопках артефакты, могут помочь археологам восстановить историю Крыма римского периода. Также это позволит восстановить картину того, как жили скифы в тот период времени: культуру, традиции и обрядность.

«История поздних скифов интересна не только сама по себе, но и тем, что она показывает, как античная культура влияла на варваров и как они влияли на неё, как волны миграций накатывались одна за другой, перемешивая и причудливо переплетая местные народы. Не все детали этих процессов еще ясны, и пролить на них свет могут только масштабные и тщательные раскопки. Именно поэтому так важно изучение могильника Фронтовое 3», – говорит руководитель экспедиции, доктор исторических наук Сергей ВНУКОВ.

Среди обнаруженных находок можно выделить перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика и золотая пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью.

«В ходе раскопок исследовано более 100 погребений, собрано более 1300 находок. Могильник представляет исключительный интерес для изучения культуры ближайших соседей Херсонеса. Раскопки могильника Фронтовое 3 – яркий пример успешной организации спасательных археологических исследований на больших новостройках Крыма, свидетельство ответственного отношения к сохранению наследия при реализации крупных строительных проектов», – отмечает ВНУКОВ.

Фото с официального сайта историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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