Новое смертельное ДТП в Крыму: погиб один человек

На трассе Судак-Грушевка произошло смертельное ДТП, в результате чего один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом информационному агентству КрымИНФОРМ сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
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«Произошло ДТП с участием двух автомобилей: ЗАЗ и Volkswagen. «В результате ДТП пострадали два человека. К сожалению, один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе ведомстве.
В пресс-службе рассказали, что ДТП произошло примерно в 6:00. После столкновения, погибшего мужчину пришлось деблокировать из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструментов. Второй пострадавший – водитель «Фольцвагена» — забрала скорая помощь.