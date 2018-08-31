Новое смертельное ДТП в Крыму: погиб один человек

На трассе Судак-Грушевка произошло смертельное ДТП, в результате чего один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом информационному агентству КрымИНФОРМ сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

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«Произошло ДТП с участием двух автомобилей: ЗАЗ и Volkswagen. «В результате ДТП пострадали два человека. К сожалению, один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что ДТП произошло примерно в 6:00. После столкновения, погибшего мужчину пришлось деблокировать из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструментов. Второй пострадавший – водитель «Фольцвагена» — забрала скорая помощь.

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