Новое здание для вуза будет построено в Керчи

Финансирование строительства нового, современного здания высшего учебного заведения в Керчи должно быть включено в Федеральную целевую программу. Об этом пишет Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ на своей странице в «Facebook».

Накануне заместитель главы Администрации города посетил Керченский филиал Крымского инженерно-педагогического университета по приглашению руководителя вуза Ольги МОРМУЛЬ. Руководство вуза обратило внимание чиновника на то, что здание университета находится в плачевном состоянии и не соответствует современным требованиям.

«Сегодня университет готовит специалистов по направлениям, востребованным на рынке труда: педагогов начального и дошкольного образования, филологов, профильных работников по специальностям: электромеханика, сервис автотранспорта, сварка и др. Поиск дополнительных аудиторий для вуза в имеющихся зданиях в городе не решит проблему вуза», — пишет МЕЛЬГАЗИЕВ.

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Замглавы администрации Керчи подчеркнул, что к вопросу образования в Керчи необходим комплексный подход – остановить отток молодежи из города, и, в то же время, привлечь студентов и профессорско-преподавательский в Керчь. Этот вопрос должен решаться не только на уровне Министерства образования Крыма, но и администрации города Керчи.

«Решить эти вопросы можно посредством строительства в городе нового, современного здания вуза, включив его в программу ФЦП. Такую цель ставит перед собой администрация города. Ориентировочно земельный участок под новое строительство будет выделен в районе МАРАТА 5. Это перспективный район, где в ближайшее время планируется строительство школ, садика, нового жилья», — заявил глава администрации.

Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ пообещал, что в самое ближайшее время поднимет вопрос строительства нового вуза в Керчи перед руководством республики и, непосредственно, перед Министерством образования РК.