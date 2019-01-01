Новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина 2019 (ВИДЕО)

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, время приближает нас к Новому 2019 году. Позади насыщенный, полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела, уточняли планы на будущее и, конечно, готовились к празднику. А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года».

Владимир Владимирович отметил, что новогоднее волшебство живет в каждой семье. Когда рядом все родные и близкие, когда горят глаза у детей и взрослых.

«В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желание, ждем везения и удачи. И пусть они будут. Но все же, мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны, можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное — шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни. Чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему».

Президент сказал, что в единстве и сплоченности заключается секрет успешного достижения цели. Он пожелал, чтобы дружба и добрые надежды сопровождали нас и в будущем.

Владимир Владимирович пожелал всем радости и благополучия, а нашей стране процветания.