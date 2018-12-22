Новогодний Крым посетит свыше 150 000 туристов

По оценкам Ростуризма, это рекордное количество гостей на полуострове. Некоторые туристы бронировали новогодний отдых с лета. Об этом информируют Риа Новости Крым.

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Федеральное агентство по туризму отметило, что спрос на проведение январских каникул в Крыму вырос на 30%. В этом году приедут более 150 тысяч гостей, а в прошлом приезжало около 100-110 тысяч туристов.

Свыше 150 крымских отелей уже опубликовали на своих сайтах развлекательные программы и стоимость новогодних туров, которые начинаются с 27 декабря и заканчиваются 8 января. В среднем цена тура с проживанием, питанием, экскурсионной программой на неделю составит 30-35 тысяч, посчитали в региональном профильном министерстве. Отели и пансионаты предлагают отдыхающим фестивали новогодних елок, винные фестивали, программы в стиле ретро, исконно русском стиле, кинематографическом или сказочном, на банкеты приглашены звезды эстрады. Большинство отелей уже украшены новогодней атрибутикой.