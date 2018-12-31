Новогодняя программа в Керчи 2019

Полная программа на Новый год 2019 в Керчи и план праздничных мероприятий 31 декабря с 23:00 до 03:00. На сайте Керчь ИНФО вы можете ознакомиться с планом мероприятий по празднованию нового 2019 года в Керчи и не пропустите ничего интересного!

Праздничная новогодняя ночь в Керчи



23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки

23:45 — новогоднее поздравление руководства города

00:00 — праздничный фейерверк

огненно-пиротехническое шоу « Гефест », г. Евпатория

», г. Евпатория новогоднее караоке

01:00 — концерт группы « БАЛАГАН ЛИМИТЕД », г. Москва

», г. Москва ди-джей пати

работа уличного комплекса «Новогодний городок»