Новогодняя программа в Керчи 2019

Новогодняя программа в Керчи 2019

Полная программа на Новый год 2019 в Керчи и план праздничных мероприятий 31 декабря с 23:00 до 03:00. На сайте Керчь ИНФО вы можете ознакомиться с планом мероприятий по празднованию нового 2019 года в Керчи и не пропустите ничего интересного!

Праздничная новогодняя ночь в Керчи

  • 23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки
  • 23:45 — новогоднее поздравление руководства города
  • 00:00 — праздничный фейерверк
  • огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория
  • новогоднее караоке
  • 01:00 — концерт группы «БАЛАГАН ЛИМИТЕД», г. Москва
  • ди-джей пати
  • работа уличного комплекса «Новогодний городок»

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