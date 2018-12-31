Новогодняя программа в Керчи 2019

Полная программа на Новый год 2019 в Керчи и план праздничных мероприятий 31 декабря с 23:00 до 03:00. На сайте Керчь ИНФО вы можете ознакомиться с планом мероприятий по празднованию нового 2019 года в Керчи и не пропустите ничего интересного!
Праздничная новогодняя ночь в Керчи
- 23:00 — театрализованное представление от деда Мороза и Снегурочки
- 23:45 — новогоднее поздравление руководства города
- 00:00 — праздничный фейерверк
- огненно-пиротехническое шоу «Гефест», г. Евпатория
- новогоднее караоке
- 01:00 — концерт группы «БАЛАГАН ЛИМИТЕД», г. Москва
- ди-джей пати
- работа уличного комплекса «Новогодний городок»