Новой находке в пещере под трассой «Таврида» оказалось 800 тысяч лет

Ученые, которые исследуют пещеру под новой строящейся трассой «Таврида» обнаружили кости саблезубой кошки, существовавшей еще 800 тысяч лет назад. Об этом информационному агентству ТАСС стало известно от старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, кандидата биологических наук Дмитрия ГИМРАНОВА.

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«При исследовании пещеры мы нашли кости смиладона — это вымерший род саблезубых кошек. В частности, обнаружен один зуб и фрагменты нижней челюсти», — заявил ГИМРАНОВ.

Он также рассказал, что в будущем, ученым необходимо будет провести в найденной пещере полномасштабную экспедицию, для полного ее исследования.

Фото из сети

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