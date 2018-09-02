Новые археологические находки: под Балаклавой нашли средневековый могильник

В районе Балаклавы на Федюхиных высотах археологами были обнаружены несколько раннесредневековых могильников и предполагаемую стоянку времен каменного века. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор Таврического археологического общества Александр МАНАЕВ.

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В результате обследования данной территории были обнаружены памятники, которые старше XIX века.

«По результатам обследования мы обнаружили два точно, третий пока под вопросом, раннесредневековых могильника и одну площадку распространения кремния. Вполне вероятно, речь может идти о палеолитической стоянке, но этот вопрос требует дополнительного исследования», — отметил он.

Как отметил Александр МАНАЕВ, археологическая разведка была проведена по заказу компании, которая в будущем планирует построить на том месте военно-исторический парк.

Фото: google

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