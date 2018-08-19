Новые археологические находки в древнем городище Мирмекий

Члены археологической экспедиции государственного Эрмитажа 20-й год подряд проводят раскопки в древнем городище Мирмекии. Об этом сообщил Крым 24.

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Городище находится на Карантинном мысе в северной части Керченской бухты.

Археологи трудятся ежедневно, начиная с рассветом и заканчивая до темноты. Как рассказал один из членов экспедиции, в Мирмекии можно всегда найти уникальные античные предметы.

Керамические амфоры, глиняные марионетки и мраморный торс Зевса – это только малая часть древних артефактов, которые были найдены при раскопках. Все найденные артефакты будут храниться в Керченском музее.

Исследователи также рассказывают, что Мирмекий был аграрным городком, в котором занимались в основном виноделием.

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