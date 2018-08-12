Новые ДТП на керченской трассе: есть пострадавшие

На керченской трассе сегодня утром произошли две аварии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
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Первая авария произошла возле поселка Приморский. Как говорится в сообщении, сотрудникам МЧС пришлось применять специальные инструменты для извлечения пострадавшего из автомобиля.
Вторая авария произошла на трассе Керчь-Симферополь возле села Насыпное. Участниками ДТП стали три автомобиля, где также имеются пострадавшие.