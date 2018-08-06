Новые находки керченских поисковых экспедиций

Прием новых поступлений фондовой комиссией ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» был необычен тем, что вещи сдавала не археологическая, а поисковая экспедиция.

Экспедиция «Аджимушкай-2018», проводимая ООД «Поисковое движение России», вела работы в Аджимушкайских каменоломнях, а также в районе посёлка Маяк, где в годы Великой Отечественной войны шли тяжёлые бои.

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Среди находок, принятых фондовой комиссией на разные формы учёта пачка заполненных «Арматурных карточек», автомобильный двигатель, фрагменты и отдельные детали техники, личные вещи участников обороны.

Сотрудники Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника оформили необходимые документы, зафиксировали состояние передаваемых предметов, провели фото и видеофиксацию передачи.

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