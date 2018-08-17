Новые провокации от Украины: на недавно задержанное российское судно пытались проникнуть украинские спецслужбы

Недавно на Украине в городе Херсон украинскими власти заблокировали танкер «Механик Погодин». На борту находятся 12 членов экипажа – граждан России. Ранее сообщалось, что поводом для задержания стало то, что владелец судна находится в санкционных списках Украины.

Читать: АКСЁНОВ выступил за обмен экипажа «Норда» на браконьеров из Украины

После задержания танкера украинские власти попытались предпринять попытку проникнуть на судно, но экипаж не дал им этого сделать. Об этом рассказали на сайте компании-владельца судна ООО «В.Ф. Танкер».

«Семнадцатого августа в 13.30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы. На судно группа допущена не была», – говорится в сообщении.

Практически сразу после этого, на судно пришли 11 человек, которые представились экологами и предоставили документ (по соблюдению требований экологической безопасности в связи с якобы имевшим место анонимным звонком на «горячую линию»), на основании которого хотели провести проверку на судне.

«В отсутствие юридических обоснований и недопущения провокаций группа на судно допущена не была», – отметили в компании.

Член общественной палаты Республики Крым и политолог Денис БАТУРИН в эфире радио Sputnik прокомментировал данную ситуацию:

«Украинская сторона сейчас стремится найти самые разные поводы для доказательства правомерности задержания судна. Поэтому и предпринимаются столь спорные шаги, как попытки проникновения на судно людей, представляющихся представителями разных ведомств. Скорее всего, такие попытки будут продолжаться. В этой ситуации украинская сторона фактически способствует тому, чтобы права моряков, их безопасность и безопасность судна были нарушены. Чтобы этого не допустить, необходимо с информационной точки зрения освещать ситуацию с судном, задержанным в украинском порту, максимально оперативно и подробно», – считает политолог.

Читать: Лицемерие украинских властей: почему экипаж «Норда» до сих пор не дома?

Им также было отмечено, что украинские власти так и не смогли дать внятных объяснений по задержанию судна.

КерчьИНФО напоминает, что на Украине уже неоднократно задерживают российские судна. Весной 2018 года, украинские пограничники задержали судно «Норд», где находилось 10 человек экипажа. Капитану судна грозит 5 лет тюрьмы, а остальной экипаж оштрафовали.

Фото: сайт компании-владельца судна ООО «В.Ф. Танкер».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.